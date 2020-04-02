Google anuncia US$ 6,5 mi para agências de checagem e promete mais

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O Google anuncia nesta quinta (2) que vai investir US$ 6,5 milhões em organizações de checagem de fatos no mundo, para o "combate às informações falsas e enganosas sobre o coronavírus , inclusive grupos latino-americanos".

No Brasil , sem detalhar valores, confirma a "renovação do apoio oferecido ao Comprova", coalizão de 24 veículos, inclusive a Folha. Em sua terceira fase, o Comprova "agora amplia o escopo para combater boatos relacionados à covid-19".

Assinado por Alexios Mantzarlis, responsável por credibilidade de informação do Google News Lab, e Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google, o comunicado anuncia também "mais destaque ao trabalho dessas organizações" em seus produtos.

Entre outros grupos que devem receber recursos estão o First Draft e sua rede CrossCheck, que auxilia diversas redações; o LatamChequea, que abrange 15 países latino-americanos; o PolitiFact e a Kaiser Health News, que se uniram contra a covid-19 nos EUA; e os europeus Full Fact e Maldita.es, que vêm "coordenando esforços nos países europeus com mais casos", como Itália e Espanha.

O Google acrescenta: "Este é o primeiro passo para apoiar o trabalho da imprensa na cobertura da pandemia. Esperamos trazer mais novidades em breve".

Na segunda (30), o Facebook anunciou um investimento de US$ 25 milhões em redações de jornalismo local, que atravessam crise nos EUA, e US$ 75 milhões para compra de anúncios em veículos ao redor do mundo, sem confirmar se vai abranger o Brasil.

"Neste momento, os jornalistas estão trabalhando em condições muito difíceis para manter as suas comunidades informadas", publicou Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, em sua conta na rede.