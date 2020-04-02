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Coronavírus

Google anuncia US$ 6,5 mi para agências de checagem e promete mais

A medida tem como objetivo apoiar o trabalho da imprensa na cobertura da pandemia e combater às informações falsas sobre o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 07:28

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 07:28

Google
Google Crédito: Pixabay
O Google anuncia nesta quinta (2) que vai investir US$ 6,5 milhões em organizações de checagem de fatos no mundo, para o "combate às informações falsas e enganosas sobre o coronavírus, inclusive grupos latino-americanos".
No Brasil, sem detalhar valores, confirma a "renovação do apoio oferecido ao Comprova", coalizão de 24 veículos, inclusive a Folha. Em sua terceira fase, o Comprova "agora amplia o escopo para combater boatos relacionados à covid-19".
Assinado por Alexios Mantzarlis, responsável por credibilidade de informação do Google News Lab, e Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google, o comunicado anuncia também "mais destaque ao trabalho dessas organizações" em seus produtos.
Entre outros grupos que devem receber recursos estão o First Draft e sua rede CrossCheck, que auxilia diversas redações; o LatamChequea, que abrange 15 países latino-americanos; o PolitiFact e a Kaiser Health News, que se uniram contra a covid-19 nos EUA; e os europeus Full Fact e Maldita.es, que vêm "coordenando esforços nos países europeus com mais casos", como Itália e Espanha.

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O Google acrescenta: "Este é o primeiro passo para apoiar o trabalho da imprensa na cobertura da pandemia. Esperamos trazer mais novidades em breve".
Na segunda (30), o Facebook anunciou um investimento de US$ 25 milhões em redações de jornalismo local, que atravessam crise nos EUA, e US$ 75 milhões para compra de anúncios em veículos ao redor do mundo, sem confirmar se vai abranger o Brasil.
"Neste momento, os jornalistas estão trabalhando em condições muito difíceis para manter as suas comunidades informadas", publicou Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, em sua conta na rede.
"Esperamos que isso apoie muitos jornalistas durante esse período para que possam continuar a fazer o seu trabalho crucial, para manter-nos a todos informados."

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