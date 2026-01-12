Globo de Ouro 2026: os indicados, quando e onde ver, e tudo mais que você precisa saber da premiação deste domingo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52
A 83ª cerimônia do Globo de Ouro acontece neste domingo (11/1), abrindo as grandes premiações do cinema em 2026.
A cerimônia da premiação americana começa às 22h (horário de Brasília), em Beverly Hills, Califórnia.
Neste ano, o longa brasileiro O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, garantiu indicações históricas. É a primeira vez que um filme brasileiro concorre em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme – Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme – Drama.
Também é a primeira indicação do país na principal categoria da premiação. Em edições anteriores, produções brasileiras haviam sido lembradas apenas na disputa de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Wagner Moura também se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme – Drama.
No Brasil, o evento terá transmissão pela primeira vez na TV Globo, a partir das 22h. Também é possível acompanhar ao vivo na TV por assinatura, pela TNT, e pela plataforma de streaming HBO Max.
O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.
Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março.
Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retorna como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.
Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic".
A transmissão do ano passado registrou uma média de cerca de 10 milhões de espectadores. Embora a audiência seja menor do que há uma década, o Globo de Ouro segue como a cerimônia de premiação mais assistida depois do Oscar e do Grammy.
Helen Mirren será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, concedido pelo conjunto da obra no cinema.
Aos 80 anos, Mirren — vencedora do Oscar por sua interpretação da rainha Elizabeth 2ª em The Queen (2006) — acumula três Globos de Ouro e concorre a um quarto neste ano, por seu papel na série Terra da Máfia.
Criado em 1952, o prêmio Cecil B. DeMille foi entregue pela primeira vez ao cineasta que lhe dá nome. Entre os homenageados estão Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks e Viola Davis.
Já Sarah Jessica Parker receberá o prêmio Carol Burnett, concedido a profissionais que tenham feito "contribuições extraordinárias para a televisão, diante ou fora das câmeras".
Aos 60 anos, Parker — vencedora de seis Globos de Ouro e dois Emmys como protagonista de Sex and the City — é reconhecida por sua trajetória como atriz e produtora.
Criado em 2019, o prêmio Carol Burnett foi entregue pela primeira vez à própria comediante. Entre os homenageados posteriores estão Norman Lear, Ryan Murphy e Ellen DeGeneres.
Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra lidera todas as indicações, com nove no total, incluindo menções de atuação para Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti e indicação de direção para Paul Thomas Anderson.
O Globo de Ouro divide os filmes entre drama e musical ou comédia nas principais categorias, e Uma Batalha Após a Outra foi classificado como comédia. Disputando com DiCaprio estarão Timothée Chalamet, por Marty Supreme, e George Clooney, por Jay Kelly.
Diversas premiações, incluindo o Globo de Ouro, expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, analisa Steven McIntosh, repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de Melhor Filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
Há muitos filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo Valor Sentimental, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante.
O filme norueguês foi o segundo com mais indicações, com oito, incluindo uma nomeação de atuação para a protagonista Renate Reinsve. Na categoria de drama, ela concorre com Jessie Buckley, por Hamnet, Julia Roberts, por Depois da Caçada, e Jennifer Lawrence, por Morra, Amor.
Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, filme do iraniano Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão.
O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.
Entre os homens indicados em filmes de drama estão Michael B. Jordan, por Pecadores, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine.
Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler e Jacob Elordi estão entre os indicados nas categorias de atuação coadjuvante.
Já The White Lotus lidera todas as indicações de TV, com seis.
Confira a lista completa de indicados abaixo.
Melhor Filme - Drama
Melhor Filme - Comédia ou Musical
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
Melhor Filme de Animação
Melhor Atriz - Drama
Melhor Ator - Drama
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
Melhor Ator - Comédia ou Musical
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Ator Coadjuvante
Maior Evento Cinematográfico do Ano
Melhor Direção
Melhor Roteiro
Melhor Canção Original
Melhor Trilha Sonora
Melhor Série - Drama
Melhor Série - Comédia
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
Melhor Atriz - Drama
Melhor Ator - Drama
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
Melhor Ator - Comédia ou Musical
Melhor Atriz - Série Limitada
Melhor Ator - Série Limitada
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Ator Coadjuvante
Melhor Comediante
Além de cinema e televisão, há uma nova categoria para podcasts na edição deste ano.
Melhor podcast
