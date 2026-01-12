Mundo

Globo de Ouro 2026: confira os looks das estrelas no tapete vermelho

O Globo de Ouro, uma das principais cerimônias de premiação de Hollywood, está acontecendo em Los Angeles.

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52

Lisa, cantora do Blackpink que estreou como atriz em The White Lotus, está entre as celebridades presentes no evento. Crédito: Getty Images

Grandes nomes do mundo do cinema e da televisão estão chegando ao tapete vermelho para o Globo de Ouro deste ano, uma das principais cerimônias de premiação de Hollywood, que está acontecendo em Los Angeles.

Wagner Moura com a esposa, Sandra Delgado Crédito: Reuters

Wagner Moura concorre a melhor ator de drama por seu papel em O Agente Secreto. Ele chegou à cerimônia com sua esposa, Sandra Delgado.

O músico americano Benny Blanco e a atriz americana Selena Gomez. Crédito: Getty Images

A estrela de Only Murders in the Building, Selena Gomez, desfilou no tapete vermelho com o produtor musical Benny Blanco, com quem se casou em setembro.

O ator americano Glen Powell. Crédito: Getty Images

Glen Powell, que já havia sido indicado nas categorias de cinema, é indicado neste ano por seu papel na série de comédia televisiva Chad Powers.

Ayo Edebiri Crédito: Getty Images

Ayo Edebiri, da série The Bear, recebeu sua terceira indicação em quatro anos para melhor atriz em série de comédia.

Elle Fanning Crédito: Getty Images

Elle Fanning foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em filme por sua atuação em Sentimental Value.

Colman Domingo Crédito: Getty Images

O smoking de Colman Domingo estava salpicado de folhas prateadas cravejadas de joias.

Minnie Driver Crédito: Getty Images

Minnie Driver pode ser vista atualmente nos sucessos televisivos Emily em Paris e Run Away.

Tessa Thompson Crédito: Getty Images

Tessa Thompson foi indicada ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por sua atuação em Hedda, uma nova versão da peça de Henrik Ibsen.

Aimee Lou Wood Crédito: Getty Images

A atriz britânica Aimee Lou Wood foi indicada por sua atuação na sátira sobre riqueza The White Lotus.

Teyana Taylor Crédito: Getty Images

Cinco atores de One Battle After Another foram indicados ao Globo de Ouro, incluindo Teyana Taylor na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Kate Hudson Crédito: Getty Images

Kate Hudson, de Song Sung Blue, está indicada ao prêmio de melhor atriz de comédia ou musical – 25 anos depois de ter ganhado o Globo de Ouro por Quase Famosos.

Joe Alwyn Crédito: Getty Images

O ator britânico Joe Alwyn participa do filme Hamnet, que é um dos favoritos nas categorias cinematográficas.

Damson Idris Crédito: Getty Images

O também britânico Damson Idris estrelou o filme F1 ao lado de Brad Pitt.

Robin Wright Crédito: Getty Images

Robin Wright foi indicada ao prêmio de melhor atriz em minissérie por sua atuação em The Girlfriend.

Nick Jonas e Priyanka Chopra Crédito: Getty Images

O casal Nick Jonas e Priyanka Chopra estava entre as estrelas que desfilaram no tapete vermelho.

Wunmi Mosaku Crédito: Getty Images

A atriz britânica Wunmi Mosaku, que estrelou o filme Sinners, exibiu sua barriga de grávida.

Miles Caton Crédito: EPA

Miles Caton também atuou em Sinners, interpretando o jovem cantor Sammie.

Hudson Williams Crédito: Reuters

Hudson Williams, uma das estrelas do recente sucesso televisivo Heated Rivalry, apresentará um prêmio durante a cerimônia.

Duke McCloud Crédito: Getty Images

Duke McCloud interpreta o filho pequeno de Marissa, personagem de Sarah Snook, na série de sucesso de suspense televisivo All Her Fault.

Mark Ruffalo e Sunrise Coigney Crédito: Getty Images

Mark Ruffalo, que está indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática por Task, com sua esposa, Sunrise Coigney.

Alicia Silverstone Crédito: Getty Images

A atriz Alicia Silverstone participou do filme Bugonia, que recebeu três indicações.

Snoop Dogg Crédito: Getty Images

O rapper Snoop Dogg combinou com o tapete vermelho adicionando um toque de cor ao seu smoking.

Sheryl Lee Ralph Crédito: Getty Images

Sheryl Lee Ralph estrela a série Abbott Elementary, indicada a melhor série de comédia.

