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Gene Hackman e esposa morreram de causas naturais, mas com vários dias de diferença; o que se sabe

A causa da morte do ator foi determinada como doença cardiovascular, enquanto de sua mulher, síndrome pulmonar por infecção de hantavírus.

Publicado em 07 de Março de 2025 às 19:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 mar 2025 às 19:43
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
O ator americano Gene Hackman, 95 anos, morreu de causas naturais uma semana depois de sua mulher Betsy Arakawa ter falecido por conta de uma doença rara, disseram autoridades nesta sexta-feira (07/03).
Segundo investigadores, é possível que Hackman não soubesse que a esposa havia morrido, já que tinha doença de Alzheimer em estágio avançado.
A causa da morte de Hackman, de 95 anos, foi determinada como doença cardiovascular, com Alzheimer como um fator contribuinte.
Arakawa, 65, morreu de síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença causada pela exposição a roedores infectados.
Seus corpos foram encontrados na casa do casal no Estado americano do Novo México na semana passada, junto com o corpo de um cachorro deles.
Os resultados da autópsia do animal de estimação ainda não estão prontos.

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