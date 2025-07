Mundo

Gaza: quais são os cinco estágios que levam à fome?

O prograja de ajuda alimentar das Nações Unidas alerta que quase uma a cada três pessoas passa dias sem comer na Faixa de Gaza.

Mas o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, afirma que são necessárias "imensas quantidades" de comida para combater a fome no território.>

As Nações Unidas ainda não declararam fome no território, mas a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (CIF) alerta que a Faixa de Gaza enfrenta risco crítico de enfrentar uma catástrofe humanitária causada pela fome.>

O que é a fome e quando ela é declarada?

O relatório da CIF na Faixa de Gaza , publicado no dia 12 de maio, afirma que toda a população vive atualmente em situação de crise alimentar (Fase 3) e acima.>

Quando ocorrem estas circunstâncias, a ONU costuma declarar fome no território, às vezes em conjunto com o governo do país e, frequentemente, ao lado de organizações de ajuda internacional ou agências humanitárias.>