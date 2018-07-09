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Invasão

Gato interrompe professor durante entrevista ao vivo na TV

Cientista político e historiador falava para um canal holandês quando o felino resolveu subir em seu ombro

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:20
Lisio, o felino, invadiu a entrevista enquanto seu tutor falava ao vivo para um canal holandês Crédito: Twitter
Depois de os filhos do professor britânico Robert Kelly roubarem a cena do pai, que falava ao vivo para o jornal BBC News, agora é a vez de um gato repetir a dose e invadir a cena durante a entrevista de seu dono na TV.
O fato aconteceu com o cientista político e professor polonês Jerzy Targalski neste sábado, 7. Enquanto falava sobre a situação política da Polônia para a emissora holandesa NTR, um de seus gatos resolveu subir em seu ombro.
O animal, então, começa a se aconchegar no professor, que permanece falando com se nada estivesse acontecendo. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o felino se chama Lisio e estava sentado em uma mesa próxima ao acadêmico - mas decidiu explorar novos locais para tirar um cochilo.
Lisio ainda lambeu o cabelo de Targalski e chegou a colocar o rabo na frente do rosto do professor, que o tirou rapidamente sem nunca deixar de falar. Ao fundo, ainda é possível ver outro gato entrando na sala para ver o que está acontecendo.
O vídeo com toda a situação foi compartilhado pelo jornalista e repórter Rudy Bouma em seu Twitter. Confira:

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