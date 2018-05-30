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Barraca de limonada

Garotinho arrecada dinheiro para tratamento do irmão com doença grave

Andrew Emery montou uma barraca de limonada para obter a quantia necessária para ajudar os pais

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 10:53
Garoto arrecadou mais de R$ 20 mil vendendo limonadas Crédito: Pixabay
Quando seus pais lhe contaram que Dylan, seu irmãozinho recém-nascido, possuía uma doença grave, Andrew Emery decidiu pôr a mão na massa e ajudá-los: montou uma barraca para vender limonada e arrecadar dinheiro para o tratamento do bebê.
Foi muito fofo, Andrew é um ótimo irmão mais velho e só tem nove anos de idade! Enquanto estávamos ausentes, ele queria fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro para o Dylan e teve a ideia de uma barraca de limonada. Ele juntou US$ 5,86 mil (aproximadamente R$ 21,8 mil) em duas horas!, contou Matt Emery, pai de Andrew, ao ABC News.
Dylan foi diagnosticado com a doença de Krabbe, síndrome que ataca a membrana protetora das células nervosas presentes no cérebro e não tem cura.
Matt ainda falou do orgulho que tem pelo filho: Ele tem um coração de ouro e é um bom garoto por ter criado essa iniciativa com nove anos. Eu falei para ele Não importa se você tivesse arrecadado cinco ou quinhentos dólares, estou muito orgulhoso.
Após a iniciativa, a família se mobilizou para criar uma página no Facebook para compartilhar notícias sobre Dylan com a comunidade e divulgar informações sobre a sua doença incurável.
Espero que, ao compartilhar a batalha do Dylan, estejamos não só arrecadando dinheiro para ele, como também criando consciência sobre a doença para que ela deixe de levar nossas crianças, falou Michelle Emery, tia do garoto.

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