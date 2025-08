Mundo

'Gângster Debbs': a avó que usou sua própria família para administrar um império de drogas multimilionário

Matriarca de uma família criminosa, Deborah Mason recrutou seus quatro filhos para distribuir cocaína por todo Reino Unido

O veículo seguiu até Ipswich, no leste do país, onde a mulher entregou uma sacola pesada de roupa suja a um desconhecido. >

No dia 18 de julho deste ano, a mulher de 65 anos foi condenada no tribunal de Londres a 20 anos de prisão por conspiração para fornecimento de drogas. O restante da quadrilha recebeu penas que variam entre 10 e 15 anos de prisão pelo mesmo crime. >

A coleta da droga

A polícia observou a quadrilha fazer entregas no sul de Londres e em outras cidades do Reino Unido, como Cardiff, Bristol, Sheffield, Rotherham, Manchester, Bradford, Southend, Leicester e Walsall. >

No total, a droga movimentada pela quadrilha tinha um valor de atacado entre 30 e 40 milhões de dólares (R$ 168 a R$ 220 milhões), com um valor nas ruas que podia chegar a 110 milhões de dólares (R$ 615 milhões), segundo declarou a promotoria durante audiência.>

O tribunal ouviu que a quadrilha usava codinomes para se comunicar entre si e com seu fornecedor — um homem conhecido apenas como "Bugsy" — por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. >

Deborah Mason mantinha uma relação próxima com "Bugsy" e chegou a viajar de férias com ele para Dubai e Bahrein, em outubro de 2023. >

Estilo de vida luxuoso

Entre esses itens estavam uma coleira e uma guia da Gucci de 520 dólares (R$ 2.900) para Ghost — seu gato de raça bengal — e uma placa com o nome do animal gravado em ouro de nove quilates. >

Enquanto a conspiração se desenrolava, "gângster Debbs" recebia benefícios sociais no valor de 65 mil dólares (R$ 360 mil), segundo informou Hole no tribunal. >

Mason "expressou o desejo de ir à Turquia para fazer procedimentos estéticos" e ficava com "parte do salário de outras pessoas", afirmou a promotora. >

Ela também marcou férias com a irmã na Cornualha, em Malta, Praga e na Polônia, e levou as filhas para Dubai, de onde continuaram comandando as operações no Reino Unido por meio de chamadas de vídeo. >