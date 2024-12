G20: Biden não sobe rampa de acesso e opta por caminho alternativo

Presidente dos Estados Unidos optou por subir de elevador, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, antes de ser recebido por Lula

RIO DE JANEIRO - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na manhã desta segunda-feira (18) ao Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Porém, destoando das demais autoridades, Biden não usou a rampa de acesso para cumprimentar Lula e optou por um caminho alternativo, subindo de elevador.