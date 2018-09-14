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Catástrofe natural

Furacão Florence prestes a tocar terra na costa leste dos EUA

Centro Nacional de Furacões afirma que fenômeno causará inundações catastróficas na Carolina do Norte e do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 10:53

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 10:53

O Centro Nacional de Furacões disse que a chegada do Florence causará inundações catastróficas na Carolina do Norte e do Sul Crédito: Reprodução/Pixabay
O furacão Florence está prestes a tocar a terra na Carolina do Norte, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC). Por volta das 5h desta sexta-feira, 14, o fenômeno estava 55 km a oeste de Wilmington e se deslocava rapidamente, a 9 km/h.
> Furacão Florence ameaça a costa leste dos EUA e governo ordena saída
O órgão com base em Miami disse que a chegada do Florence causará inundações catastróficas na Carolina do Norte e do Sul. Mais cedo, ele rebaixou o Florence para a categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, após a velocidade dos ventos cair de 225 km/h para 150 km/h.
Em New Bern, cidade localizada entre dois rios na Carolina do Norte, cerca de 150 pessoas esperam ser resgatadas das enchentes causadas pelo Florence. Uma emissora local disse que duas equipes da Agência Federal de Gestão de Emergências estão trabalhando na região e mais grupos estão a caminho. Segundo a porta-voz da prefeitura, Colleen Roberts, 200 já foram resgatados.
O pior da tempestade ainda não chegou, mas essas são advertências para os dias que se seguirão, alertou o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper. Sobreviver ao furacão será uma prova de resistência, trabalho em equipe, senso comum e paciência. Ele solicitou ajuda federal adicional para desastres diante do que qualificou como danos históricos em todo o Estado.
Mais de 80 mil pessoas estão sem energia elétrica e 12 mil já se encontram em abrigos.

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