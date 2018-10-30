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Funcionários do Google organizam protesto contra assédio sexual

O protesto é uma resposta à má conduta da empresa com casos de assédio sexual, revelada por uma reportagem do jornal The New York Times
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 14:25

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 14:25

Sundar Pichai, presidente executivo da empresa, declarou que o Google demitiu 48 pessoas por assédio sexual nos últimos dois anos Crédito: Reprodução
Mais de 200 funcionários do Google estão planejando um protesto para esta quinta-feira, 1, em resposta à má conduta da empresa com casos de assédio sexual, revelada por uma reportagem do jornal The New York Times, publicada na semana passada. A notícia é do site Buzzfeed News.
Os funcionários se reuniram em um fórum interno no fim de semana, em que demonstraram seu descontentamento com as posturas da empresa e tiveram a ideia de organizar um protesto.
A reportagem que deixou os funcionários revoltados revelou que o Google foi conivente com casos de assédio sexual: quando o criador do Android, Andy Rubin, deixou a empresa em 2014 após ser acusado de assédio sexual por uma funcionária, o Google lhe pagou US$ 90 milhões na rescisão. Tudo isso depois que uma investigação da empresa concluiu que as acusações contra Rubin eram verdadeiras.
Além disso, o The New York Times informou sobre dois outros executivos que o Google protegeu durante a década passada de acusações de assédio sexual. Nestes dois casos, a empresa realizou demissões, mas também pagou milhões de dólares sem nenhuma obrigação legal. Em todas às vezes, o Google se manteve em silêncio sobre as acusações.
Após a reportagem do The New York Times, Sundar Pichai, presidente executivo da empresa, declarou que o Google demitiu 48 pessoas por assédio sexual nos últimos dois anos.

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