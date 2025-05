Mundo

'Fui drogada e estuprada pelo meu marido por anos'

Quando Kate e o marido sentaram uma noite para conversar, ela nunca poderia imaginar o que ele estava prestes a contar: "Eu venho te estuprando. Estou sedando você, e tirando fotos suas há anos."

Publicado em 17 de maio de 2025 às 20:38

Aviso: esta reportagem contém descrições de violência sexual>

Quando Kate e o marido sentaram uma noite para conversar, ela nunca poderia imaginar o que ele estava prestes a contar.>

"Eu venho te estuprando. Estou sedando você e tirando fotos suas há anos.">

Kate (nome fictício) ficou sem palavras. Ela ficou ali sentada, paralisada. Não conseguia entender o que ele estava dizendo.>

>

"Ele simplesmente me disse como se fosse algo como: 'Vamos comer espaguete à bolonhesa amanhã no jantar, você pode pegar o pão?">

Durante anos, a portas fechadas, seu marido havia sido controlador e abusivo. Ele era violento e fazia uso indevido de remédios controlados.>

Também houve ocasiões, ao longo dos anos, em que Kate acordou e o encontrou fazendo sexo com ela, algo que ela não podia consentir, pois estava dormindo. Isso era estupro.>

Ele dizia depois que tinha remorso, que estava sonâmbulo durante o abuso e não sabia o que estava fazendo. O marido dizia que estava doente e que devia haver algo de errado com ele.>

Kate apoiou ele a buscar ajuda de profissionais de saúde.>

Mas, na época, ela não tinha ideia de que ele estava misturando medicamentos para dormir no chá dela à noite, para poder estuprá-la enquanto dormia.>

Após a confissão, ele disse que, se ela fosse à polícia, sua vida estaria acabada. Então ela não foi.>

Ele era o pai dos seus filhos. Ela não queria acreditar que alguém com quem havia compartilhado sua vida pudesse ser capaz de querer machucá-la tanto.>

No entanto, nos meses seguintes, o horror do que ele disse ter feito com ela começou a ter um efeito físico.>

Kate afirma que ficou muito doente, perdeu bastante peso e começou a ter ataques de pânico.>

Quase um ano após a confissão do marido, durante um ataque de pânico particularmente forte, Kate contou tudo à irmã.>

A irmã ligou para a mãe delas, que chamou a polícia. O marido de Kate foi preso e interrogado.>

Quatro dias depois, no entanto, Kate entrou em contato com a polícia de Devon e Cornwall dizendo que não queria dar continuidade ao caso.>

"Eu simplesmente não estava pronta", diz ela. "Havia um luto. Não apenas para mim, mas para as crianças. O pai deles jamais voltaria a ser quem era.">

No entanto, Kate não queria mais o marido na casa, e ele se mudou.>

Depois disso, ela começou a pensar com mais clareza sobre o que havia acontecido. Seis meses depois, Kate voltou à polícia.>

Uma investigação foi aberta, liderada pelo detetive Mike Smith.>

Kate conta que o detetive a ajudou a entender que ela era sobrevivente de um crime grave: "Ele me ajudou a recuperar meu poder. Eu não tinha consciência de que isso havia sido tirado de mim. Ele explicou que foi estupro.">

Kate vê semelhanças entre o seu caso e o de Gisèle Pelicot (foto), que ganhou repercussão internacional Crédito: Getty Images

Os prontuários médicos do seu (agora ex-)marido forneceram uma evidência crucial. Após confessar o que havia feito a Kate, ele pagou uma consulta particular com um psiquiatra.>

Durante a sessão, ele contou que "drogava a esposa para fazer sexo com ela enquanto ela dormia". A admissão foi registrada nas anotações do psiquiatra.>

Kate diz que o marido também confessou a algumas pessoas dos Narcóticos Anônimos, assim como a amigos da igreja que ambos frequentavam.>

Os arquivos da polícia sobre o caso acabaram sendo apresentados ao Crown Prosecution Service (CPS), o Ministério Público britânico, mas o CPS decidiu pela não abertura de processo.>

Kate não conseguia entender o motivo.>

"Eu pensei: Se não há provas suficientes no meu caso para condenar, com confissões do perpetrador, então como qualquer outra pessoa tem chance?", diz ela.>

Devastada, ela solicitou uma revisão formal das decisões do CPS. Seis meses depois, o CPS informou que seu ex-marido seria indiciado. E também admitiu que "a decisão original tomada pelo nosso promotor de acusação foi falha".>

"Embora acertemos a grande maioria das nossas decisões de indiciamento de primeira, este não foi o caso aqui, e pedimos desculpas à vítima pela angústia que isso deve ter causado", afirmou um porta-voz do CPS ao programa de rádio File on 4 Investigates, da BBC.>

Hester alerta que o uso de medicamentos como arma é 'provavelmente bastante difundido' em casos de violência doméstica Crédito: University of Bristol School for Policy Studies

O caso foi levado ao tribunal em 2022, cinco anos após o ex-marido de Kate ter confessado o que fez a ela.>

Durante o julgamento, ele alegou que Kate tinha uma fantasia sexual de ser amarrada enquanto dormia, e ser acordada nessa posição para fazer sexo consensual. Ele admitiu tê-la drogado, mas disse que era para poder amarrá-la sem acordá-la. Ele negou que fosse para estuprá-la, mas o júri não acreditou nele.>

"Achei isso totalmente absurdo", afirmou o detetive Smith. "É a coisa mais traumática da vida dela, e eles a retrataram como uma pessoa totalmente envolvida com algum tipo de fetiche sexual.">

Após um julgamento que durou uma semana, o ex-marido foi considerado culpado de estupro, agressão sexual por penetração e administração intencional de substância.>

Na sentença, ele foi descrito pelo juiz como "uma pessoa obcecada por si mesma, priorizando incessantemente suas próprias necessidades", que não demonstrou "nenhum remorso pessoal real".>

Ele foi condenado a 11 anos de prisão, e recebeu uma ordem de restrição por toda a vida.>

Três anos depois, Kate está tentando reconstruir sua vida com os filhos. Desde então, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e um distúrbio neurológico, causados pelo trauma que sofreu.>

Kate vê semelhanças entre seu caso e o de Gisèle Pelicot, a francesa cujo ex-marido a drogou e estuprou, além de ter recrutado dezenas de homens para abusar dela.>

"Me lembro de que, na época, eu apenas esperava e rezava para que ela recebesse o apoio e a validação de que precisava", diz Kate.>

"Controle ou submissão química" é o termo que está sendo usado agora para abusadores domésticos que utilizam medicamentos como arma. "Provavelmente é bastante difundido", adverte Marianne Hester, professora do Centro de Pesquisa sobre Gênero e Violência da Universidade de Bristol, no Reino Unido.>

"Eu sempre penso nisso em termos do kit de ferramentas do agressor", diz ela. "Se houver medicamentos prescritos em casa, será que o agressor está usando eles como parte do abuso de alguma forma?">

Crimes como o chamado spiking — ato de colocar uma droga na bebida de alguém — estão sendo subnotificados, em parte devido a mudanças na forma como a polícia registra os crimes, afirma Nicole Jacobs, comissária para abuso doméstico da Inglaterra e do País de Gales.>

"Se os ministros quiserem garantir que as medidas adotadas para reduzir pela metade a violência contra mulheres e meninas na próxima década estejam reduzindo os danos, precisamos medir com precisão todos os crimes relacionados a abuso doméstico denunciados à polícia", afirma.>

"Isso é fundamental não apenas para garantir que os perpetradores sejam responsabilizados, mas também para que as vítimas recebam a ajuda necessária para se reconstruir após o abuso.">

O Ministério do Interior britânico informou à reportagem que está desenvolvendo um software policial que será capaz de identificar incidentes de spiking que ocorrem como parte de outro crime.>

De acordo com um projeto de lei sobre crime e policiamento atualmente em tramitação no Parlamento, o governo está criando o que é descrito como um novo tipo de crime "moderno" de "administração de substância nociva, inclusive por meio de spiking" — para incentivar as vítimas a denunciarem à polícia.>

A prática de spiking já é um crime em todo o Reino Unido, abrangido por outras leis, inclusive a Lei de Crimes contra a Pessoa de 1861.>

Sob a nova legislação, que será aplicada na Inglaterra e no País de Gales, os perpetradores vão poder pegar até 10 anos de prisão.>

O Ministério da Justiça afirma que a criação de um crime específico vai ajudar a polícia a monitorar os casos de spiking, "e incentivar mais vítimas... a se apresentar e denunciar esses crimes".>

Jess Phillips, ministra da Proteção e Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, classificou o spiking como "um crime vil que viola a confiança e a sensação de segurança das vítimas", em uma declaração ao programa File on 4 Investigates, da BBC.>

Estão em andamento discussões para estender a lei à Irlanda do Norte.>

O governo escocês diz que não tem, atualmente, planos de criar um crime específico, mas está mantendo a situação sob análise.>

Finalmente, foi feita justiça a Kate. Mas seu ex-marido não estaria na prisão se ela não tivesse enfrentado o CPS quando este não acreditou que o caso apresentasse uma chance realista de condenação.>

"Quero que outras pessoas entendam que o abuso acontece muito mais silenciosamente do que se pensa", diz Kate. "Ainda estou entendendo direito o que aconteceu comigo, e como isso me afetou.">

