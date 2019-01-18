'Fui ao futuro, voltei e está tudo bem', diz Maduro para venezuelanos

Eu já fui ao futuro, voltei e vi que tudo está bem e a união cívico-militar garante a paz e a felicidade ao nosso povo. Tenham certeza. Essas foram as palavras do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na segunda-feira (14) durante os preparativos de um evento militar, se referindo ao projeto do governo chavista para o país. Nenhum dos presentes interpretou a fala na hora como piada.
Maduro, que neste ano tomou posse do segundo mandato na presidência, aproveitou a ocasião para assegurar aos venezuelanos de que todos sairão mais fortes e mais sábios de toda esta conjuntura. Ele se refere à grave crise econômica e da grande escassez que estão sobre a Venezuela, motivos que levam países e organizações internacionais a pedirem que ele renuncie e convoque novas eleições no país. Um punhado de imaturos não podem danificar a vida republicana da Venezuela, afirmou Maduro.
Em meio à campanha fugaz que o levou à presidência após a morte de Chávez por câncer em 2013, Maduro disse que o antecessor e mentor político havia aparecido em forma de passarinho pequenino e o abençoou. Rapidamente, a história se tornou viral.
