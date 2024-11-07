Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo sobe US$ 64 bi em um único dia com vitória de Trump
Valorização das ações

Fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo sobe US$ 64 bi em um único dia com vitória de Trump

Elon Musk, presidente executivo da Tesla e da Space-X, adicionou cerca de US$ 26,5 bilhões à soma sozinho; Jeff Bezos, dono da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle, também fazem parte da lista dos maiores ganhadores

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2024 às 19:56
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas de 2024 fez com que a fortuna dos dez bilionários mais ricos do mundo tivesse um aumento de US$ 64 bilhões em um único dia. O valor representa um recorde histórico desde o início do índice de riqueza da Bloomberg.
Elon Musk, presidente executivo da Tesla e da Space-X, adicionou cerca de US$ 26,5 bilhões à soma sozinho. Jeff Bezos, dono da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle, também fazem parte da lista dos maiores ganhadores, aponta o Índice de Bilionários da Bloomberg.
O aumento exponencial nos ganhos dos bilionários se dá, principalmente, devido a uma valorização das ações dos EUA com investidores que apostam em Trump para implementar medidas de redução de impostos.
Entre as dez empresas dos homens mais ricos do mundo, oito se concentram no ramo de tecnologia, enquanto outras duas se dedicam a atividades diversas e à indústria de bens de consumo. Entre os empresários, apenas um não está nos Estados Unidos: Bernard Arnault, diretor-executivo da marca de artigos de luxo LVMH, da França.
A vitória de Trump modificou também outros indicativos do mercado. O Índice S&P 500, que acompanha o desempenho de 500 maiores empresas negociadas na bolsa de valores americana, subiu 2,5% (o melhor desempenho pós-eleitoral da história), acompanhado pela valorização do dólar americano.
Elon Musk
Musk, que também é o atual dono do X (antigo Twitter), foi um dos principais doadores da campanha de Trump. Em discurso em que reivindicava a vitória nas eleições, Trump agradeceu o investimento do empresário. Há especulações de que o dono da Space-X se tornará chefe de um novo Departamento de Eficiência Governamental.
Os bilionários das criptomoedas também se beneficiaram do novo cenário político. Changpeng Zhao, fundador da Binance contou com aumento de US$ 12,1 bilhões em seu patrimônio após a eleição.
A fortuna de Brian Armstrong, cofundador e CEO da Coinbase Global, teve valorização de 30%, e chegou aos US$ 11 bilhões.

CONFIRA A LISTA DOS DEZ HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO

Nome - Patrimônio - Industria de atuação
Elon Musk - US$ 290 bilhões - Tecnologia
Jeff Bezos - US$ 228 bilhões - Tecnologia
Mark Zuckerberg - US$ 202 bilhões - Tecnologia
Larry Ellison - US$ 193 bilhões - Tecnologia
Bernard Arnault - US$ 173 bilhões - Bens de consumo
Bill Gates - US$ 159 bilhões - Tecnologia
Larry Page - US$ 158 bilhões - Tecnologia
Sergey Brin - US$ 149 bilhões - Tecnologia
Warren Buffett - US$ 148 bilhões - Indústrias diversas
Steve Ballmer - US$ 146 bilhões - Tecnologia

Veja Também

Trump tem de pensar como habitante da Terra, diz Lula sobre agenda ambiental

Trump e a nova guinada à direita ao redor do mundo

7 coisas que Trump diz que fará como presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Elon Musk Jeff Bezos Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados