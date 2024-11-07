Fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo sobe US$ 64 bi em um único dia com vitória de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas de 2024 fez com que a fortuna dos dez bilionários mais ricos do mundo tivesse um aumento de US$ 64 bilhões em um único dia. O valor representa um recorde histórico desde o início do índice de riqueza da Bloomberg.

Elon Musk, presidente executivo da Tesla e da Space-X, adicionou cerca de US$ 26,5 bilhões à soma sozinho. Jeff Bezos, dono da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle, também fazem parte da lista dos maiores ganhadores, aponta o Índice de Bilionários da Bloomberg.

O aumento exponencial nos ganhos dos bilionários se dá, principalmente, devido a uma valorização das ações dos EUA com investidores que apostam em Trump para implementar medidas de redução de impostos.

Entre as dez empresas dos homens mais ricos do mundo, oito se concentram no ramo de tecnologia, enquanto outras duas se dedicam a atividades diversas e à indústria de bens de consumo. Entre os empresários, apenas um não está nos Estados Unidos: Bernard Arnault, diretor-executivo da marca de artigos de luxo LVMH, da França.

A vitória de Trump modificou também outros indicativos do mercado. O Índice S&P 500, que acompanha o desempenho de 500 maiores empresas negociadas na bolsa de valores americana, subiu 2,5% (o melhor desempenho pós-eleitoral da história), acompanhado pela valorização do dólar americano.

Elon Musk

Musk, que também é o atual dono do X (antigo Twitter), foi um dos principais doadores da campanha de Trump. Em discurso em que reivindicava a vitória nas eleições, Trump agradeceu o investimento do empresário. Há especulações de que o dono da Space-X se tornará chefe de um novo Departamento de Eficiência Governamental.

Os bilionários das criptomoedas também se beneficiaram do novo cenário político. Changpeng Zhao, fundador da Binance contou com aumento de US$ 12,1 bilhões em seu patrimônio após a eleição.

A fortuna de Brian Armstrong, cofundador e CEO da Coinbase Global, teve valorização de 30%, e chegou aos US$ 11 bilhões.

CONFIRA A LISTA DOS DEZ HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO

Nome - Patrimônio - Industria de atuação

Elon Musk - US$ 290 bilhões - Tecnologia

Jeff Bezos - US$ 228 bilhões - Tecnologia

Mark Zuckerberg - US$ 202 bilhões - Tecnologia

Larry Ellison - US$ 193 bilhões - Tecnologia

Bernard Arnault - US$ 173 bilhões - Bens de consumo

Bill Gates - US$ 159 bilhões - Tecnologia

Larry Page - US$ 158 bilhões - Tecnologia

Sergey Brin - US$ 149 bilhões - Tecnologia

Warren Buffett - US$ 148 bilhões - Indústrias diversas