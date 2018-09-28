Forte terremoto, de 7,7 graus, atinge Indonésia

Um terremoto de magnitude 7,7 foi registrado na costa da ilha de Sulawesi, na Indonésia, nesta sexta-feira (28), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Segundo a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia (BMKG), o tremor tem o potencial de provocar um tsunami.
Um outro tremor ocorrido mais cedo nesta sexta-feira destruiu algumas casas e matou uma pessoa, além de deixar ao menos 10 feridos, de acordo com autoridades.
Uma série de terremotos em julho e agosto matou quase 500 pessoas na ilha turística de Lombok, a centenas de quilômetros a sudoeste de Sulawesi.
A Indonésia fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico e frequentemente é atingida por tremores de terra.
Em 2004, um terremoto na costa norte da ilha indonésia de Sumatra provocou um tsunami pelo oceano Índico que matou 226 mil pessoas em 13 países, incluindo mais de 120 mil na Indonésia.