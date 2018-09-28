Forte terremoto, de 7,7 graus, atinge Indonésia

Segundo a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia (BMKG), o tremor tem o potencial de provocar um tsunami Crédito: Pixabay

Um terremoto de magnitude 7,7 foi registrado na costa da ilha de Sulawesi, na Indonésia, nesta sexta-feira (28), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia (BMKG), o tremor tem o potencial de provocar um tsunami.

Um outro tremor ocorrido mais cedo nesta sexta-feira destruiu algumas casas e matou uma pessoa, além de deixar ao menos 10 feridos, de acordo com autoridades.

Uma série de terremotos em julho e agosto matou quase 500 pessoas na ilha turística de Lombok, a centenas de quilômetros a sudoeste de Sulawesi.

A Indonésia fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico e frequentemente é atingida por tremores de terra.