Pensadora

Filósofa húngara Agnes Heller morre aos 90 anos

Sobrevivente do Holocausto e crítica do premiê da Hungria, morreu nesta sexta (19)

Publicado em 20 de julho de 2019 às 20:33 - Atualizado há 6 anos

Agnes Heller Crédito: AFP/Arquivos

A filósofa húngara Agnes Heller, dissidente do regime comunista na Hungria e crítica do primeiro-ministro Viktor Orban nos últimos anos, morreu nesta sexta-feira (19), aos 90 anos, segundo a Academia Húngara de Ciências.

Nascida em 12 de maio de 1929 em Budapeste, Heller foi aluna de um dos mais importantes pensadores húngaros do século 20, o filósofo marxista Georg Lukacs (1885-1971), e se tornou uma das principais figuras da Escola de Budapeste - crítica recorrente do socialismo húngaro que se desenvolveu após a revolta de 1956, em Budapeste, reprimida pelas tropas soviéticas.

Considerada uma dissidente e perseguida pelo regime comunista nos anos 1970, a filósofa, nascida em uma família judia -seu pai morreu em Auschwitz- se exilou para lecionar na Austrália e em Nova York, onde ocupou a cátedra de Hannah Arendt. Ela foi professora por 25 anos na New School for Social Research de Nova York.

Ao voltar para a Hungria, nos anos 2000, tornou-se uma figura de oposição intelectual do premiê conservador Viktor Orban, no poder desde 2010, e cujo governo multiplicou as campanhas contra a filósofa.

Desde então, a húngara concedeu várias entrevistas à imprensa mundial, nas quais expressava sua preocupação com o que considerava uma regressão das liberdades democráticas do país.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta