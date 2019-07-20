Home
>
Mundo
>
Filósofa húngara Agnes Heller morre aos 90 anos

Filósofa húngara Agnes Heller morre aos 90 anos

Sobrevivente do Holocausto e crítica do premiê da Hungria, morreu nesta sexta (19)

Folha Press

Publicado em 20 de julho de 2019 às 20:33

 - Atualizado há 6 anos

Agnes Heller Crédito: AFP/Arquivos

A filósofa húngara Agnes Heller, dissidente do regime comunista na Hungria e crítica do primeiro-ministro Viktor Orban nos últimos anos, morreu nesta sexta-feira (19), aos 90 anos, segundo a Academia Húngara de Ciências.

Recomendado para você

Quatro mulheres contam suas histórias sobre náuseas e vômitos extremos na gravidez.

'Perdi 19 kg e vomitei 40 vezes por dia': o quadro que atinge até três em cada 100 grávidas

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Nascida em 12 de maio de 1929 em Budapeste, Heller foi aluna de um dos mais importantes pensadores húngaros do século 20, o filósofo marxista Georg Lukacs (1885-1971), e se tornou uma das principais figuras da Escola de Budapeste - crítica recorrente do socialismo húngaro que se desenvolveu após a revolta de 1956, em Budapeste, reprimida pelas tropas soviéticas.

Considerada uma dissidente e perseguida pelo regime comunista nos anos 1970, a filósofa, nascida em uma família judia -seu pai morreu em Auschwitz- se exilou para lecionar na Austrália e em Nova York, onde ocupou a cátedra de Hannah Arendt. Ela foi professora por 25 anos na New School for Social Research de Nova York.

Ao voltar para a Hungria, nos anos 2000, tornou-se uma figura de oposição intelectual do premiê conservador Viktor Orban, no poder desde 2010, e cujo governo multiplicou as campanhas contra a filósofa. 

Desde então, a húngara concedeu várias entrevistas à imprensa mundial, nas quais expressava sua preocupação com o que considerava uma regressão das liberdades democráticas do país.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais