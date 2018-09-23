Filhotes de cães policiais roubam a cena de parada militar no Chile

Filhotes de Golden Retriever esbanjaram fofura e roubaram a cena durante a parada militar anual do Chile. Os cachorros, que estavam em bolsas cangurus no colo de policiais mulheres, passarão por treinamento para integrar a polícia do país. O desfile durou três horas e teve participação de cerca de 9,5 mil militares.
É o segundo ano consecutivo que os animais também participam do evento de Festas Pátrias. No vídeo compartilhado no Twitter da polícia local é possível ver que além dos filhotes, outros cães policiais já adestrados para o serviço também participaram da solenidade ao lado de seus parceiros de trabalho.