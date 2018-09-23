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Esbanjaram fofura

Filhotes de cães policiais roubam a cena de parada militar no Chile

O desfile durou três horas e teve participação de cerca de 9,5 mil militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 23:32

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 23:32

Filhotes de Golden Retriever participam de parada militar do Chile Crédito: Reprodução / Twitter
Filhotes de Golden Retriever esbanjaram fofura e roubaram a cena durante a parada militar anual do Chile. Os cachorros, que estavam em bolsas cangurus no colo de policiais mulheres, passarão por treinamento para integrar a polícia do país. O desfile durou três horas e teve participação de cerca de 9,5 mil militares.
É o segundo ano consecutivo que os animais também participam do evento de Festas Pátrias. No vídeo compartilhado no Twitter da polícia local é possível ver que além dos filhotes, outros cães policiais já adestrados para o serviço também participaram da solenidade ao lado de seus parceiros de trabalho.
 
 

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