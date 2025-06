Mundo

FBI investiga 'ato terrorista' que deixou vários feridos no Colorado; o que se sabe

Segundo a polícia do Colorado, o incidente ocorreu no centro comercial Pearl Street Mall, na cidade de Boulder, e deixou vários feridos.

O FBI (polícia federal dos EUA) diz estar investigando um "ataque terrorista direcionado" na tarde deste domingo (1/6) no Estado do Colorado.>

Segundo a polícia do Colorado, o incidente ocorreu no centro comercial Pearl Street Mall, na cidade de Boulder, e deixou vários feridos - alguns em estado grave.>

O chefe de polícia de Boulder, Stephen Redfearn, afirmou que um grupo de pessoas pró-Israel estava reunida no shopping e se manifestava pacificamente no momento do ataque.>