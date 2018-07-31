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Ganhou um hambúrguer

Família se comove com cãozinho que olhava pessoas comendo em restaurante

O cachorro ficava parado no vidro de um restaurante das Filipinas, quando algumas pessoas resolveram lhe dar comida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 10:52

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 10:52

Cena de cão observando clientes de restaurante comendo emocionou família, que comprou um lanche para o animal Crédito: Twitter/@micahthepenguin
Nesta segunda-feira, 30, um cachorrinho foi visto observando as pessoas que estavam comendo em um restaurante de Leyte, nas Filipinas, por meio de um vidro. O momento tocou o coração de uma família que passava no drive-thru ao lado e resolveu ajudar.
A história foi compartilhada no Twitter pela usuária @micahthepenguin: "Vi esse cachorro olhando as pessoas comerem do lado de fora de um restaurante enquanto estávamos na fila do drive-thru. Então meu pai, minha irmã e eu compramos um hambúrguer para ele".
A internauta ainda publicou três fotos do cachorro, mostrando sua alegria ao receber o hambúrguer. Veja abaixo:

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