Família se comove com cãozinho que olhava pessoas comendo em restaurante

Cena de cão observando clientes de restaurante comendo emocionou família, que comprou um lanche para o animal Crédito: Twitter/@micahthepenguin

Nesta segunda-feira, 30, um cachorrinho foi visto observando as pessoas que estavam comendo em um restaurante de Leyte, nas Filipinas, por meio de um vidro. O momento tocou o coração de uma família que passava no drive-thru ao lado e resolveu ajudar.

A história foi compartilhada no Twitter pela usuária @micahthepenguin: "Vi esse cachorro olhando as pessoas comerem do lado de fora de um restaurante enquanto estávamos na fila do drive-thru. Então meu pai, minha irmã e eu compramos um hambúrguer para ele".