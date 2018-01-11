Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Família é resgatada pelo telhado em deslizamento na Califórnia
EUA

Família é resgatada pelo telhado em deslizamento na Califórnia

Vídeo mostra desespero de cinco parentes e seus cachorros em meio a desastre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 09:39

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 09:39

Agentes da Guarda Costeira salvaram americanos com ajuda de helicóptero Crédito: Divulgação/US Coast Guard
Uma família foi resgatada pelo telhado da casa, no condado de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, em meio aos deslizamentos de terra na Califórnia que já deixaram 17 mortos. Há pelo menos 13 pessoas desaparecidas. Uma tempestade resultou na enxurrada de lama e escombros colina abaixo no condado e na destruição de mais de 100 casas da região.
Um vídeo divulgado pelo setor de San Diego da Guarda Costeira americana mostra o resgate de uma família cuja residência havia sido tomada pelo deslizamento. Cinco parentes e seus dois cachorros precisaram ser salvos, com a ajuda de um helicóptero, pelo telhado da casa. A mãe e um bebê recém-nascido foram os primeiros a serem içados até a aeronave. Depois, foi a vez da filha de 3 anos e do filho, de 7. Por fim, os agentes levaram em segurança o pai e os animais de estimação do clã.
Segundo o órgão de resgate, a família foi levada a uma área protegida do desastre, nesta quarta-feira, no condado de Santa Bárbara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados