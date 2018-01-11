Família é resgatada pelo telhado em deslizamento na Califórnia

Uma família foi resgatada pelo telhado da casa, no condado de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, em meio aos deslizamentos de terra na Califórnia que já deixaram 17 mortos. Há pelo menos 13 pessoas desaparecidas. Uma tempestade resultou na enxurrada de lama e escombros colina abaixo no condado e na destruição de mais de 100 casas da região.

Um vídeo divulgado pelo setor de San Diego da Guarda Costeira americana mostra o resgate de uma família cuja residência havia sido tomada pelo deslizamento. Cinco parentes e seus dois cachorros precisaram ser salvos, com a ajuda de um helicóptero, pelo telhado da casa. A mãe e um bebê recém-nascido foram os primeiros a serem içados até a aeronave. Depois, foi a vez da filha de 3 anos e do filho, de 7. Por fim, os agentes levaram em segurança o pai e os animais de estimação do clã.