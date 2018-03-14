Facebook vai lançar seção de vídeos de notícias

O Facebook está trabalhando na criação de um serviço de vídeos de notícias em sua plataforma e tem feito parcerias com empresas jornalísticas nos Estados Unidos para testar a ferramenta, informou nesta terça-feira (13) o site americano especializado em tecnologia Axios. Segundo a publicação, o projeto faz parte de um esforço da empresa para reduzir a propagação de notícias falsas em sua plataforma.

Facebook: novidade na rede social Crédito: Reprodução

O esforço foi confirmado pela diretora global de parcerias com veículos de imprensa do Facebook, Campbell Brown: Como parte do nosso esforço para dar apoio a notícias de qualidade no Facebook, estamos conversando com parceiros para criar e inovar em programação original de notícias em redes sociais, disse, em nota. Nossas conversas iniciais foram bem interessantes e estamos animados com as possibilidades.

Segundo o Axios, a plataforma deve ser testada por 12 meses e vai hospedar vídeos de pelo menos três minutos feitos pelas empresas jornalísticas.

A rede social vai monitorar o desempenho do conteúdo e ver que tipo de produção funciona melhor dentro do Watch, seu serviço de vídeo que busca ser uma espécie de rival para o YouTube, do Google. A plataforma foi lançada em agosto e por enquanto funciona apenas nos EUA.