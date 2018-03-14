Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Facebook vai lançar seção de vídeos de notícias
Novidade

Facebook vai lançar seção de vídeos de notícias

Projeto da empresa tem objetivo de reduzir a propagação de notícias falsas na rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 12:14

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:14

O Facebook está trabalhando na criação de um serviço de vídeos de notícias em sua plataforma e tem feito parcerias com empresas jornalísticas nos Estados Unidos para testar a ferramenta, informou nesta terça-feira (13) o site americano especializado em tecnologia Axios. Segundo a publicação, o projeto faz parte de um esforço da empresa para reduzir a propagação de notícias falsas em sua plataforma.
Facebook: novidade na rede social Crédito: Reprodução
O esforço foi confirmado pela diretora global de parcerias com veículos de imprensa do Facebook, Campbell Brown: Como parte do nosso esforço para dar apoio a notícias de qualidade no Facebook, estamos conversando com parceiros para criar e inovar em programação original de notícias em redes sociais, disse, em nota. Nossas conversas iniciais foram bem interessantes e estamos animados com as possibilidades.
Segundo o Axios, a plataforma deve ser testada por 12 meses e vai hospedar vídeos de pelo menos três minutos feitos pelas empresas jornalísticas.
A rede social vai monitorar o desempenho do conteúdo e ver que tipo de produção funciona melhor dentro do Watch, seu serviço de vídeo que busca ser uma espécie de rival para o YouTube, do Google. A plataforma foi lançada em agosto e por enquanto funciona apenas nos EUA.
Além disso, a empresa também tem trabalhado para reduzir o efeito e a propagação de notícias falsas (fake news, em inglês) em sua plataforma. Entre as principais ações, está o lançamento de uma aceleradora de US$ 3 milhões para incentivar projetos inovadores em jornalismo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados