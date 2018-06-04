Facebook compartilhou dados de usuários com fabricantes de celular

New York Times denuncia vazamento de informações para empresas como Apple e Samsung Crédito: Pixabay

O escândalo em que o Facebook se envolveu por causa do vazamento de dados de seus usuários para a empresa Oxford Analytica pode ser maior que o conhecido anteriormente. O jornal americano New York Times publicou reportagem nesta segunda-feira informando que a rede social fez acordos com fabricantes de celular e outros dispositivos  como Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft e Samsung  para o compartilhamento de dados de usuários e de seus amigos na última década, segundo informações de funcionários do Facebook.

Os acordos permitiram uma expansão do alcance do Facebook e que fabricantes oferecessem facilidades como botões de curtidas e catálogos de endereços. Segundo o NYT, esses contratos permitiam que as empresas tivessem acesso a informações de usuários mesmo sem a autorização explícita e mesmo depois de afirmar que não dividiria esse tipo de dado com pessoas de fora da rede social.

O New York Times afirma que a maior parte dos acordos continua válida, apesar de o Facebook ter começado a interromper alguns deles em abril.