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Facebook compartilhou dados de usuários com fabricantes de celular

New York Times denuncia vazamento de informações para empresas como Apple e Samsung
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 12:13

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 12:13

New York Times denuncia vazamento de informações para empresas como Apple e Samsung Crédito: Pixabay
O escândalo em que o Facebook se envolveu por causa do vazamento de dados de seus usuários para a empresa Oxford Analytica pode ser maior que o conhecido anteriormente. O jornal americano New York Times publicou reportagem nesta segunda-feira informando que a rede social fez acordos com fabricantes de celular e outros dispositivos  como Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft e Samsung  para o compartilhamento de dados de usuários e de seus amigos na última década, segundo informações de funcionários do Facebook.
Os acordos permitiram uma expansão do alcance do Facebook e que fabricantes oferecessem facilidades como botões de curtidas e catálogos de endereços. Segundo o NYT, esses contratos permitiam que as empresas tivessem acesso a informações de usuários mesmo sem a autorização explícita e mesmo depois de afirmar que não dividiria esse tipo de dado com pessoas de fora da rede social.
O New York Times afirma que a maior parte dos acordos continua válida, apesar de o Facebook ter começado a interromper alguns deles em abril.
Você pode pensar que o Facebook ou os fabricantes de dispositivos são confiáveis. Mas o problema é que mais e mais dados são coletados nos dispositivos. E se pode ser acessado por aplicativos cria riscos sérios de privacidade e segurança, afirmou, ao New York Times, Serge Egelman, pesquisador da University da California, em Berkeley.

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