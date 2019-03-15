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26 mortos

Fabricante de armas pode ser processada por tiroteio em escola nos EUA

O autor do massacre, Adam Lanza, usou um rifle AR-15, fabricado pela Remington.

Publicado em 15 de Março de 2019 às 09:35

Publicado em 

15 mar 2019 às 09:35
Crédito: Pixabay
Por 4 votos a 3, a Corte Suprema do Estado americano de Connecticut decidiu na quinta-feira, 14, que a fabricante de armas Remington pode ser processada pelo tiroteio na Escola Sandy, em 2012, que teve 20 crianças e seis professores mortos. O autor do massacre, Adam Lanza, usou um rifle AR-15, fabricado pela Remington.
Uma lei federal, de 2005, protege a indústria de armas desse tipo de questionamento na Justiça. De acordo com o pedido feito pelos advogados da família, a publicidade da companhia glorificava a violência e associava virilidade com as armas. (Com Agências Internacionais)
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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