Fã de Deadpool é preso por andar vestido como o personagem na Suíça

Fãs de Deadpool não imaginavam que estariam infringindo uma lei ao andar vestido como o personagem na Suíça Crédito: Fox

Dois fãs de Deadpool foram presos nesta semana na Suíça depois que um deles fez com que alguém acionasse um alerta policial por estar completamente vestido como o personagem da Marvel. O problema é que, no país, é proibido cobrir o rosto em público.

Segundo o site local Tio, Alessandro Botto e o amigo Christian compareceram à sessão de cinema com o traje, mas Botto preferiu esconder a fantasia sob roupas normais a fim de mostrá-la só quando chegasse ao local.

Christian, porém, decidiu ir ao cinema já vestido e, assim, quebrou uma das leis da cidade de Lugano.

"Nenhum de nós percebeu que isso seria um problema", disse Botto a jornalistas. Mas os dois foram presos e tiveram armas apontadas para eles por policiais. Eles passaram cerca de uma hora na delegacia.

Mais tarde, os agentes entenderam que tudo foi um mau entendido. Botto e Christian foram liberados sem qualquer acusação, mas o mascarado teve de pagar uma fiança por infringir a lei.