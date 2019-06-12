Exposição virtual permite visitar casa de Anne Frank

Anne Frank Crédito: Reprodução/Internet

Muito mais do que as anotações de uma menina, "O Diário de Anne Frank" tornou-se um dos documentos mais importantes sobre a perseguição nazista a judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

O Google Arts & Culture, em parceria com a Fundação Anne Frank, lançou nesta quarta-feira (12) uma exposição online que permite visitar a casa da autora do diário mais famoso do século 20, em Amsterdã, na Holanda.

A data de lançamento coincide com o seu aniversário. Se viva, Anne completaria 90 anos.

A tecnologia Street View permite conhecer todos os cômodos do imóvel, inclusive o quarto que Anne dividia com a irmã Margot. É possível acessar o conteúdo com o aplicativo da Google --disponível gratuitamente para iOS e Android-- ou pelo site.

A exposição conta ainda com informações e documentos, como o único vídeo conhecido de Anne, filmado em uma festa de casamento, e a única fotografia da menina ao lado dos pais e da irmã.