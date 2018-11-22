Explosão perto de ônibus escolar no Iraque mata 4 e fere 7

A explosão ocorreu nesta quinta-feira (22) no município de Al Shura, a cerca de 55 quilômetros ao sul de Mossul Crédito: Pixabay

Pelo menos quatro adultos morreram e sete crianças ficaram feridas após a explosão de uma bomba durante a passagem de um veículo escolar na província iraquiana de Ninawa, informou à agência de notícias EFE uma fonte oficial local.

A explosão ocorreu nesta quinta-feira (22) no município de Al Shura, a cerca de 55 quilômetros ao sul de Mossul, quando o veículo levava crianças para a escola, explicou o prefeito da cidade, Khaled al Yar.

Ele disse que uma bomba improvisada detonou durante a passagem do ônibus escolar matando quatro pessoas que passavam pelo local e ferindo sete crianças que estavam dentro do veículo.

Yar criticou a falta dos serviços de saúde no município, o que fez com que os feridos tivessem que ser levados para a região de Hamam al Alil, a 25 quilômetros ao sul de Mossul.