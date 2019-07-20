Trágedia

Explosão em usina de gás na China deixa ao menos 10 mortos

Cinco pessoas ainda estão desaparecidas

Publicado em 20 de julho de 2019 às 18:57 - Atualizado há 6 anos

Explosão em usina de gás na China deixa ao menos 10 mortos Crédito: Pixabay

Subiu para 10 o número de mortes em uma explosão em uma usina de gás na parte central da China, disseram autoridades neste sábado (20).

Outras 19 pessoas ficaram gravemente feridas e cinco ainda estão desaparecidas, disse o departamento de publicidade da cidade de Sanmenxia.

A explosão na noite de sexta-feira (pelo horário local) na cidade de Yima, na província de Henan, estilhaçou janelas a três quilômetros de distância da usina e derrubou portas dentro de edifícios, relatou a mídia estatal chinesa. Yima é parte da cidade de Sanmenxia.

A agência de notícias oficial Xinhua disse que a explosão ocorreu na unidade de separação de ar da fábrica de gás de Yima do grupo Henan Gás de Carvão. Toda a produção foi interrompida.

A China vivencia acidentes industriais com frequência apesar de ordens do governo central para que se melhore a segurança nas fábricas, usinas de energia e minas.

Mais de 60 pessoas morreram em março em uma explosão em uma usina química na província de Jiangsu, no leste.

Entre os piores acidentes consta uma explosão em 2015 em um depósito de químicos na cidade portuária de Tianjin que matou 173 pessoas, a maioria delas bombeiros e policiais. A causa dessa explosão foi atribuída a construções ilegais e armazenagem insegura de materiais voláteis.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta