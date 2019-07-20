Explosão em usina de gás na China deixa ao menos 10 mortos Crédito: Pixabay

Subiu para 10 o número de mortes em uma explosão em uma usina de gás na parte central da China, disseram autoridades neste sábado (20).

Outras 19 pessoas ficaram gravemente feridas e cinco ainda estão desaparecidas, disse o departamento de publicidade da cidade de Sanmenxia.

A explosão na noite de sexta-feira (pelo horário local) na cidade de Yima, na província de Henan, estilhaçou janelas a três quilômetros de distância da usina e derrubou portas dentro de edifícios, relatou a mídia estatal chinesa. Yima é parte da cidade de Sanmenxia.

A agência de notícias oficial Xinhua disse que a explosão ocorreu na unidade de separação de ar da fábrica de gás de Yima do grupo Henan Gás de Carvão. Toda a produção foi interrompida.

A China vivencia acidentes industriais com frequência apesar de ordens do governo central para que se melhore a segurança nas fábricas, usinas de energia e minas.

Mais de 60 pessoas morreram em março em uma explosão em uma usina química na província de Jiangsu, no leste.