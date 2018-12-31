Explosão em prédio na Rússia provoca quatro mortes Crédito: Divulgação

Uma explosão de gás destruiu um prédio na cidade de Magnitogorsk, na Rússia, matando pelo menos quatro pessoas e deixando outras 50 desaparecidas. Equipes de resgate estão no local em busca de vítimas. Magnitogorsk fica a 1.400 quilômetros da capital, Moscou.

Mais 10 pessoas foram retiradas dos escombros outras 16, incluindo sete crianças, foram retiradas do local. Autoridades advertiram que há mais dois edifícios que podem entrar entrar em colapso.