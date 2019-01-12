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França

Explosão em prédio de Paris deixa dois mortos e dezenas de feridos

A polícia por ora trabalha com a hipótese de que a detonação esteja relacionada com o vazamento de gás assinalado horas antes

Publicado em 

12 jan 2019 às 13:38

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 13:38

Explosão em prédio de Paris deixa dois mortos e dezenas de feridos Crédito: Thibault Camus
Uma explosão em um prédio do centro de Paris deixou dois mortos e dezenas de feridos na manhã deste sábado (12).
O incidente ocorreu no 9º distrito da capital, a poucos quarteirões da Ópera e da avenida onde ficam as grandes lojas de departamentos, muito frequentadas por turistas.
Era por volta de 9h (6h em Brasília) quando o estrondo foi ouvido. O Corpo de Bombeiros estava na região para tratar de uma ocorrência de vazamento de gás. Os dois mortos são integrantes da corporação.
A explosão, cujo impacto destruiu janelas de apartamentos e vitrines de lojas das redondezas, deixou quase 40 feridos leves. Além deles, há dez pessoas em estado grave.
A polícia por ora trabalha com a hipótese de que a detonação esteja relacionada com o vazamento de gás assinalado horas antes.

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