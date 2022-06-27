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Área foi isolada

Explosão em porto da Jordânia mata ao menos dez pessoas

Outras 234 ficaram feridas nesta segunda-feira (27); acidente aconteceu na cidade de Aqaba, durante o horário de expediente local

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 20:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 20:39
Explosão aconteceu nesta segunda-feira (27) no porto de Aqaba, na Jordânia
Explosão aconteceu nesta segunda-feira (27) no porto de Aqaba, na Jordânia Crédito: Reprodução | Câmera de viodemonitoramento
Pelo menos dez pessoas morreram e outras 234 ficaram feridas após uma explosão causada por vazamento de gás no porto de Aqaba, na Jordânia, na tarde desta segunda-feira (27).
A explosão ocorreu no meio do expediente, às 16h18 no horário local (10h18 no horário de Brasília) e foi registrada por câmeras de segurança.
De acordo com a agência AFP, a força da explosão chegou a causar o capotamento de um caminhão em uma área do porto. Áreas ao redor do local da explosão foram evacuadas para evitar novos acidentes.
Segundo um porta-voz da Defesa Civil da cidade, Amer al-Sartawy, o acidente ocorreu quando um tanque cheio de um gás tóxico (que não foi identificado até o momento) caiu no chão. A área foi isolada e passa por análise de especialistas.
Os feridos lotaram hospitais da região, que, de acordo com o diretor de saúde da cidade, Jamal Obeidat, "não podem receber mais pacientes". Segundo ele, o estado de saúde das vítimas varia entre "médio" e "crítico".
O porto de Aqaba é o único de toda a Jordânia e concentra o maior fluxo de de entrada e saída de produtos do país.

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