Explosão em porto da Jordânia mata ao menos dez pessoas

Explosão aconteceu nesta segunda-feira (27) no porto de Aqaba, na Jordânia Crédito: Reprodução | Câmera de viodemonitoramento

Pelo menos dez pessoas morreram e outras 234 ficaram feridas após uma explosão causada por vazamento de gás no porto de Aqaba, na Jordânia, na tarde desta segunda-feira (27).

A explosão ocorreu no meio do expediente, às 16h18 no horário local (10h18 no horário de Brasília) e foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com a agência AFP, a força da explosão chegou a causar o capotamento de um caminhão em uma área do porto. Áreas ao redor do local da explosão foram evacuadas para evitar novos acidentes.

Segundo um porta-voz da Defesa Civil da cidade, Amer al-Sartawy, o acidente ocorreu quando um tanque cheio de um gás tóxico (que não foi identificado até o momento) caiu no chão. A área foi isolada e passa por análise de especialistas.

Os feridos lotaram hospitais da região, que, de acordo com o diretor de saúde da cidade, Jamal Obeidat, "não podem receber mais pacientes". Segundo ele, o estado de saúde das vítimas varia entre "médio" e "crítico".