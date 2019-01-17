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Colômbia

Explosão de carro-bomba deixa ao menos 4 mortos em Bogotá

O incidente ocorreu dentro da Academia de Polícia General Santander

Publicado em 

17 jan 2019 às 18:48

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 18:48

Academia de Polícia General Santander, Bogotá, Colômbia Crédito: Reprodução/Youtube
A explosão de um carro-bomba deixou ao menos quatro mortos e dez feridos nesta quinta-feira (17) em Bogotá, capital da Colômbia, afirmou o prefeito, Enrique Peñalosa.
O incidente ocorreu dentro da Academia de Polícia General Santander.
> Ceará registra explosão em ponte e ônibus incendiados
Segundo o jornal El Tiempo, testemunhas relataram que um homem chegou até a portaria da escola e, ao ficar detido pelos controles de segurança, acelerou o veículo e o jogou contra uma parede. O condutor também morreu.
Imagens das TVs locais mostravam os restos de um carro incinerado.
> Explosão em prédio de Paris deixa dois mortos e dezenas de feridos

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