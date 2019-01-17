Explosão de carro-bomba deixa ao menos 4 mortos em Bogotá

Academia de Polícia General Santander, Bogotá, Colômbia Crédito: Reprodução/Youtube

A explosão de um carro-bomba deixou ao menos quatro mortos e dez feridos nesta quinta-feira (17) em Bogotá, capital da Colômbia, afirmou o prefeito, Enrique Peñalosa.

O incidente ocorreu dentro da Academia de Polícia General Santander.

Segundo o jornal El Tiempo, testemunhas relataram que um homem chegou até a portaria da escola e, ao ficar detido pelos controles de segurança, acelerou o veículo e o jogou contra uma parede. O condutor também morreu.