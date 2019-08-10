Exército de Israel mata palestinos que cruzavam fronteira em Gaza

Faixa de Gaza Crédito: Pixabay

Tropas israelenses mataram quatro militantes palestinos que tentavam atravessar a cerca do perímetro da Faixa de Gaza na manhã deste sábado (10), alimentando medos de uma escalada na região após meses de certa calmaria.

Porta-voz israelense, o tenente-coronel Jonathan Conricus afirmou que os palestinos estavam armados com rifles automáticos, granadas de mão e lançadores de granadas. O militar também responsabilizou o Hamas pela "significativa tentativa de ataque a Israel". O grupo, porém, negou seu envolvimento na ação, dizendo que teria sido um "ato individual de jovens furiosos".