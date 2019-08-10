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Faixa de Gaza

Exército de Israel mata palestinos que cruzavam fronteira em Gaza

O conflito matou quatro pessoas e resultou no maior número de palestinos mortos em um único dia desde maio

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 07:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 07:35
Faixa de Gaza Crédito: Pixabay
Tropas israelenses mataram quatro militantes palestinos que tentavam atravessar a cerca do perímetro da Faixa de Gaza na manhã deste sábado (10), alimentando medos de uma escalada na região após meses de certa calmaria.
Porta-voz israelense, o tenente-coronel Jonathan Conricus afirmou que os palestinos estavam armados com rifles automáticos, granadas de mão e lançadores de granadas. O militar também responsabilizou o Hamas pela "significativa tentativa de ataque a Israel". O grupo, porém, negou seu envolvimento na ação, dizendo que teria sido um "ato individual de jovens furiosos".
O conflito deste sábado resultou no maior número de palestinos mortos em um único dia desde maio, quando um cessar-fogo provisório encerrou o pior surto de violência em anos entre Israel e Hamas.

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