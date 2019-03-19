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Califórnia

Ex-presidente do Peru é preso alcoolizado

Toledo, de 73 anos, estaria embriagado em um restaurante e teria sido conduzido à delegacia

Publicado em 19 de Março de 2019 às 09:33

Publicado em 

19 mar 2019 às 09:33
Foto de arquivo 17 de março de 2011 do ex-presidente peruano Alejandro Toledo durante campanha para reeleição em Lima, Peru Crédito: KAREL NAVARRO/AE
O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, considerado um fugitivo no Peru, foi preso no domingo por estar bêbado em público no Condado de San Mateo, na Califórnia, e liberado ontem, segundo autoridades do Estado. Toledo, de 73 anos, estaria embriagado em um restaurante e teria sido conduzido à delegacia. As leis contra embriaguez são rígidas em algumas cidades da Califórnia.
Os Estados Unidos ainda estão avaliando o pedido do Peru para extraditar Toledo. A Justiça peruana acusa Toledo, que foi presidente do país de 2001 a 2006, de aceitar US$ 20 milhões da Odebrecht em troca de ajuda para que a empresa conseguisse contratos lucrativos. Toledo nega irregularidades.
O chefe de polícia de San Mateo informou "estar ciente dos problemas legais de Toledo" no Peru, mas acrescentou que "a existência de acusações somente no Peru não autorizam a prisão do sujeito nos EUA".
O Ministério das Relações Exteriores do Peru confirmou ontem ter recebido a informação sobre a prisão de Toledo, mas não quis fazer comentários. Em entrevista por telefone à Reuters, Toledo negou a prisão, descrevendo a informação como parte de uma "conspiração" orquestrada por seus adversários políticos peruanos. (Com agências)
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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