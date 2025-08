Mundo

Ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe é condenado a 12 anos de prisão domiciliar

Defesa do ex-mandatário afirmou que vai recorrer de sentença.

A sentença foi anunciada nesta sexta-feira (01/08) pela juíza Sandra Heredia, que ordenou a execução imediata da pena, apesar do pedido da defesa de que Uribe permanecesse em liberdade até a análise de recursos.>

O ex-presidente, de 73 anos, sempre negou as acusações e se diz vítima de perseguição política.>

Este tribunal deve se pronunciar antes de outubro do ano que vem, data em que os crimes prescreveriam.>

Ele foi considerado culpado na segunda-feira (28/07) por estimular terceiros a adulterar depoimentos de testemunhas, após ser acusado em 2012 de ter ligações com grupos paramilitares.>

As acusações que levaram à condenação

A batalha judicial começou em 2012, depois que o então parlamentar Iván Cepeda, com base em depoimentos de líderes paramilitares, vinculou o ex-presidente à ascensão do grupo armado Bloque Metro no final da década de 1990 em Antioquia.>