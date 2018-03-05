Ex-espião russo é internado após exposição a substância tóxica

O ex-espião russo tinha sido condenado pela Rússia por vazar informações confidenciais para a Inglaterra Crédito: Pixabay

Um ex-espião russo condenado em seu país por vazar informações confidenciais ao Reino Unido é uma das duas pessoas internadas em estado grave após terem sido expostas a uma substância não identificada em Whitshire, Sul da Inglaterra. De acordo com a rede britânica BBC, trata-se de Sergei Skripal, de 66 anos, solto em 2010 após uma negociação que trocou quatro prisioneiros mantidos pela Rússia por dez espiões russos presos pelo FBI.

Na noite de domingo, médicos foram chamados ao centro de Whitshire após duas pessoas passarem mal depois de terem sido expostas a uma substância tóxica num shopping. Sem dar explicações, equipes de descontaminação isolaram a área e começaram o processo de limpeza. As ruas ao redor também foram isoladas, apesar de a agência pública de saúde do Reino Unido afirmar que não havia risco maior. Um porta-voz declarou:

"A agência entende que aqueles expostos à substância foram descontaminados, de acordo com a prática em situações do tipo. Cientistas do nosso centro de Radiação, Produtos Químicos e Ameaças Ambientais vão continuar a ajudar na resposta ao incidente e enviarão novas informações conforme elas se tornarem disponíveis".

Skripal é um ex-coronel condenado a 13 anos de prisão em 2006 na Rússia por entregar informações secretas às autoridades britânicas. De acordo com a sentença, o militar era responsável por transmitir ao governo inglês as identidades de espiões que trabalhavam secretamente na Europa, informações que chegavam ao serviço secreto, o MI-6. Na época, o governo russo afirmou que Skripal vinha recebia US$100 mil e praticava os vazamentos desde 1990.

No domingo, ele e uma mulher foram encontrados desacordados num banco no shopping. Por ter sido trocado por espiões russos presos pelo FBI, tinha o status legal de refugiado no Reino Unido. De acordo com a polícia de Wiltshire, não havia ferimento visível, ainda que os dois estivessem desacordados. Segundo o xerife-assistente Craig Hoden, é preciso investigar antes de classificar o episódio como um crime.