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Bomba nuclear

Europa rejeita ultimato do Irã sobre acordo nuclear

Nações da Europa afirmaram ver com "grande preocupação" a ameaça de Teerã de abandonar alguns de seus compromissos no acordo nuclear de 2015

Publicado em 

09 mai 2019 às 10:33

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 10:33

Bomba nuclear Crédito: Reprodução/Pixabay
Nações da Europa rejeitaram um ultimato do Irã e afirmaram ver com "grande preocupação" a ameaça de Teerã de abandonar alguns de seus compromissos no acordo nuclear de 2015. Em comunicado nesta quinta-feira (9), os ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Reino Unido e da União Europeia afirmaram que a Europa está determinada a preservar o acordo nuclear e planejam adotar medidas para manter o comércio entre o Irã e o continente.
O comunicado diz que os países rechaçam qualquer ultimato do Irã e que irão verificar o cumprimento do acordo. Na quarta-feira, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que seu país passará a desrespeitar limites de enriquecimento de urânio e água pesada, que estão previstos no acordo, em um esforço para pressionar potências europeias a ajudar sua economia, em momento de tensão com os Estados Unidos. O governo americano abandonou o acordo multilateral e impôs sanções contra o Irã, inclusive contra o setor de petróleo do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

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