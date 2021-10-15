Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  EUA vão retirar restrições a estrangeiros vacinados a partir de 8 de novembro
Fronteiras abertas

EUA vão retirar restrições a estrangeiros vacinados a partir de 8 de novembro

Medida vale para todos os países, inclusive o Brasil. País manterá a exigência de que o passageiro apresente um teste negativo de Covid-19 feito até 3 dias antes do embarque

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 15:14
Aeroporto
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA já havia dito que aceitaria estrangeiros vacinados com uma das seis vacinas aprovadas pela OMS. Crédito: Rudy e Peter Skitterians/Pixabay
Turistas estrangeiros completamente vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos sem restrições a partir de 8 de novembro, anunciou nesta sexta-feira (15) o governo americano.
No início deste mês, o O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA já havia dito que aceitaria estrangeiros vacinados com uma das seis vacinas aprovadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) contra a Covid-19 -a Coronavac se inclui nessa lista.
A Casa Branca já havia anunciado na terça (12) que no começo de novembro acabaria com as regras destinadas à entrada por meio de fronteiras terrestres e por ferry dos estrangeiros que vêm do Canadá e do México.
Visitantes que ainda não se imunizaram continuarão a ser barrados nas divisas terrestres por México ou Canadá, que em 9 de agosto voltou a autorizar a entrada de americanos para viagens não essenciais.
Quem quiser entrar nos EUA por meio de voos terá de mostrar certificado de vacinação antes de embarcar, além de um teste de Covid com resultado negativo, exigência que não será requisitada a quem entrar por via terrestre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Turismo Europa Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados