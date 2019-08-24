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EUA

EUA: Trump ameaça usar autoridade de emergência contra a China

O anúncio da China de que estava elevando as tarifas sobre US$ 75 bilhões em importações norte-americanas deixou Trump enfurecido

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 13:26
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça usar a autoridade de emergência concedida por uma lei federal, para fazer cumprir sua ordem via Twitter para empresas americanas cortarem os laços com a China em meio a uma guerra comercial entre as duas nações.
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O anúncio da China de que estava elevando as tarifas sobre US$ 75 bilhões em importações norte-americanas deixou Trump enfurecido. No Twitter, o mandatário norte-americano declarou que as empresas americanas "estão ordenadas a começar imediatamente a procurar uma alternativa à China".
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Mais tarde, ele esclareceu que estava ameaçando fazer uso da Lei de Poderes de Emergência Internacional. Ele pretende confiar em um ato promulgado em 1977 - que é usado para atacar terroristas, regimes desonestos e traficantes de drogas - como a mais nova arma no confronto entre as duas maiores economias do mundo. Fonte: Associated Press.

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