EUA testam defesa aérea da Rússia duas vezes Crédito: Reprodução: Pixabay

Em meio às elevadas tensões internacionais devido às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, os Estados Unidos decidiram nesta terça (24) testar duplamente a prontidão das defesas aéreas da Rússia sua rival indireta em ambos os conflitos.

Houve duas interceptações em teatros de operações diferentes da Europa, um evento pouco usual. Sobre o mar Báltico, um caça Sukhoi Su-27 russo foi acionado para impedir a chegada de dois bombardeiros estratégicos B-1B dos EUA.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as aeronaves deram meia-volta sem chegar a ameaçar o espaço aéreo russo. O Báltico tem sido um campo minado na relação Moscou-Ocidente, com a entrada da Finlândia na Otan (aliança militar ocidental) e os incidentes envolvendo gasodutos dos dois lados.

O caso chamou a atenção por envolver de uma só vez dois B-1B, aviões supersônicos que foram desenhados para ataques nucleares contra a antiga União Soviética mas que hoje só operam armamento convencional.

Já o segundo episódio ocorreu no mar Negro, que banha a região do conflito ucraniano, quando outro Su-27 interceptou um drone de reconhecimento RQ-4 Global Hawk perto de território russo. O avião-robô, um dos maiores do mundo, também fez uma curva e desviou da rota.

O mar Negro, até pela guerra, tornou-se outra fratura nas fronteiras entre a Rússia e os aliados ocidentais. No começo do ano, um drone de reconhecimento e ataque RQ-9 Reaper foi abalroado por um outro Su-27 russo e caiu.

Na semana passada, a região entrou no mapa da escalada da guerra em Israel quando o presidente Vladimir Putin disse que ela seria patrulhada por caças MiG-31 armados com mísseis hipersônicos Kinjal para "controlar", em suas palavras, as ações americanas no Mediterrâneo.

A cerca de 1.300 km ao sul da região neutra do mar está a costa israelense, onde um grupo de porta-aviões americano faz patrulha ostensiva para dissuadir o Irã, aliado de Putin, de escalar a guerra. Teerã é aliada do Hamas, que atacou o Estado judeu e disparou o conflito atual, e do Hizbullah libanês, que apoia os palestinos com escaramuças fronteiriças no norte de Israel.

As interceptações em si são uma ocorrência comum, semanal, em diversas regiões conflituosas, como os mares Negro e Báltico, o Alasca, o mar do Sul da China e o estreito de Taiwan. O maior risco envolvido nelas é o de alguém cometer um erro e atingir o rival, como os americanos acusaram os chineses de arriscar com manobras perigosas, ou quando um caça russo disparou um míssil perto de um avião espião britânico, em 2022.