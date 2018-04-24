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Ataque

EUA: suspeito de matar 4 em restaurante tentou entrar na Casa Branca

Travis Reinking, de 29 anos, estava sendo procurado desde o domingo

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 02:23

Publicado em 

24 abr 2018 às 02:23
Ele já havia sido detido em julho de 2017 por tentar entrar na Casa Branca sem autorização Crédito: Creative Commons
A polícia prendeu no fim da tarde desta segunda-feira (23) o suspeito de ter matado a tiros quatro pessoas no restaurante Waffle House, em Nashville, no Tennessee, no domingo. As buscas por Travis Reinking, de 29 anos, duraram 36 horas. Ele já havia sido detido em julho de 2017 por tentar entrar na Casa Branca sem autorização.
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Reinking, que trabalha na construção civil, usou um fuzil AR-15 para atirar contra os clientes do restaurante, e fugiu do local nu. Fotografado no banco de trás do carro da polícia depois da prisão, vestia uma camiseta rasgada e jeans sujos. Tinha arranhões nos ombros. Depois do massacre, ele se escondeu num bosque. A polícia usou cães farejadores e helicópteros para localizá-lo.
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Ao ser preso, Reiking carregava uma pistola e munição em sua mochila. Ele já havia sido detido diversas vezes, incluindo o episódio da Casa Branca. Na ocasião, teve sua licença de portar armas revogada pelo estado de Illinois, onde vivia. Segundo as autoridades, o pai do jovem dissera à polícia que manteria trancadas as armas do filho, incluindo o fuzil usado na matança, mas acabou devolvendo-as a Reiking.
A chacina em Nashville, uma das maiores cidades do Sul dos Estados Unidos, ocorre em meio a uma grande mobilização pelo controle do porte de armas no país, liderada pelos estudantes da escola de ensino médio Marjory Stoneman, na Flórida. Ali, um ex-aluno usou um fuzil AR-15 para matar 17 alunos, no dia 14 de fevereiro deste ano.
 
 

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