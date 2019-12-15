EUA: Suprema Corte ouvirá apelo de Trump contra divulgação de registro financeiro

A Suprema Corte dos Estados Unidos disse ontem que ouvirá os apelos de Donald Trump contra a divulgação dos registros tributários, bancários e financeiros do presidente, tema de um grande confronto entre o mandatário e o Congresso americano que poderia afetar a campanha da eleição presidencial de 2020.

As arguições vão ocorrer no fim de março, e a expectativa é de que os juízes da Suprema Corte emitam as suas decisões em junho, enquanto Trump estiver em plena campanha de reeleição. Sentenças contra o presidente poderiam resultar na rápida liberação de informação financeira pessoal que Trump tem buscado vigorosamente manter secreta.

A Corte também poderia decidir se o promotor distrital de Manhattan pode obter oito anos de declarações de imposto de renda de Trump como parte de uma investigação criminal em andamento.

Donald Trump Crédito: Arquivo/A Gazeta

As intimações correm separadamente dos procedimentos de impeachment contra Trump, que rumam para uma votação no plenário da Câmara dos Representantes na semana que vem. De fato, é quase certo que a Suprema Corte não ouvirá os casos em torno dos registros financeiros do presidente antes de o Senado encerrar o provável julgamento sobre remover ou não Trump do cargo.

Trump acionou a Justiça para impedir que bancos e firmas de contabilidade cumprissem intimações pelos seus registros feitas por três comitês da Câmara e pelo promotor distrital de Manhattan Cyrus Vance Jr.