EUA investigam negligência em centro de detenção após morte de bebê

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O caso de uma menina que morreu após sua estadia em um centro de detenção da Agência de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos está sendo investigado Departamento de Serviços para a Família e de Proteção (DFPS, na sigla em inglês) do Texas.

As autoridades de bem-estar infantil afirmaram que receberam o nome do bebê, entre outras informações necessárias para iniciar a investigação, nesta quinta-feira, de acordo com a emissora "Fox News". Tais detalhes, porém, não foram divulgados à imprensa.

A informação da morte da pequena imigrante ganhou repercussão nas redes sociais a partir de um post da advogada Mana Yegani no dia 31 de julho, segundo a qual o episódio ocorreu "como resultado de possíveis cuidados negligentes e de uma doença respiratória que ela contraiu de uma das outras crianças".

No entanto, as autoridades federais inicialmente negaram a alegação e ressaltaram que não poderiam investigar o caso sem o nome da criança ou outras informações pessoais.

"Sem um nome ou informações mais específicas, não podemos investigar essa alegação", dissera a porta-voz da ICE, Danielle Bennett, ao jornal "Washington Post" no início do mês.

A deputada estadual Carol Alvarado defendeu, em audiência nesta quinta-feira, que não sejam mais emitidas licenças para empresas operarem abrigos até o final das investigações da morte do bebê.

O centro de detenção Dilley é a maior das três instalações do ICE, com capacidade para 2,4 mil pessoas. O DFPS conduziu 51 investigações entre dezembro e julho sobre alegações de abuso e negligência em instalações que contratarem com o governo federal para abrigar menores imigrantes.