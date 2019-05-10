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Aumento tarifário

EUA impõem tarifas a mais produtos chineses e Pequim deve retaliar

O órgão chinês lamentou novamente a imposição dos EUA e disse esperar que as duas nações possam trabalhar juntas para resolver as disputas por meio de cooperação e negociação

Publicado em 

10 mai 2019 às 11:33

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 11:33

Donald J. Trump Crédito: Reprodução/Instagram
Conforme programado, entrou em vigor à 1h01 (horário de Brasília) desta sexta-feira (10), o aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos a mais US$ 200 bilhões em produtos da China. Minutos após a medida ter efeito, o Ministério do Comércio chinês reiterou que pretende retaliar a ação, mas não especificou de que maneira isso pode acontecer.
O órgão chinês lamentou novamente a imposição dos EUA e disse esperar que as duas nações possam trabalhar juntas para resolver as disputas por meio de cooperação e negociação.
Estados Unidos e China concordaram em continuar as negociações comerciais na manhã desta sexta-feira, segundo anúncio da Casa Branca.

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