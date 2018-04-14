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Bombardeios

EUA encerram ataques após atingir instalações químicas da Síria

Os ataques foram realizados por volta das 22 horas desta sexta-feira

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 11:10
Bombardeio na Síria Crédito: @Astronomiaum | Twitter
Os Estados Unidos encerraram os bombardeios aéreos lançados em conjunto com a França e Reino Unido sobre a Síria, na noite desta sexta-feira (13), após atingirem os três alvos descritos como locais de capacidades químicas: um centro de pesquisa científica localizado na capital, Damasco; uma instalação de armazenamento de armas químicas, localizada a oeste de Homs; e ainda uma terceira próxima ao segundo alvo, que serviria - segundo o Pentágono - de armazém de equipamentos de armas químicas, além de um posto de comando.
Os ataques foram detalhados pelo Departamento de Defesa norte-americano em uma coletiva na noite da sexta-feira (13). O general Josefh Dunford, presidente do Joint Chiefs - um comitê de assessoramento do Pentágono - disse que os Estados Unidos identificaram alvos sírios. Segundo ele, a rodada de ataques aéreos já havia sido encerrada.
Os alvos que foram atingidos e destruídos estavam especificamente associados ao programa de armas químicas do regime sírio. Também selecionamos alvos que minimizariam o risco para civis inocentes, disse o general, durante a entrevista.
Também foi evitado o choque direto com a Rússia. Identificamos especificamente alvos russos sírios, para mitigar o risco de envolvimento das forças russas, afirmou Dunford. Além disso, ele afirmou que a linha direta com a Rússia foi usada no período que antecedeu os bombardeios, para liberação do espaço aéreo. Nós usamos o canal de desconexão normal para desconstruir o espaço aéreo. Não coordenamos metas, explicou.
Menos duas horas antes, o presidente Donald Trump tinha anunciado que os bombardeios haviam começado. Os bombardeios, segundo o Pentágono já foram finalizados e são a resposta prometida pelos Estados Unidos ao suposto ataque químico atribuído ao governo de Bashar Al Assad, à cidade de Duma há sete dias.
O secretário de Defesa, James Mattis, também participou da coletiva. Ele disse que até aquele momento não havia relatos de perdas para o exército americano. O Pentágono ainda não comentou as declarações da TV síria, de que pelo menos 13 misseis teriam sido interceptados em Homs, o que teria segundo a estatal de televisão, frustrado o ataque.
Mattis não deu declarações sobre resultados, mas ponderou que, embora o ataque aos três locais tenha sido finalizado, isso não quer dizer que não haverá outros. O objetivo é realizar uma campanha sustentada para que armas químicas deixem de ser usadas na Síria, disse. Os ataques foram realizados por volta das 22h00 desta sexta-feira (horário de Brasília).

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