EUA e China não estão em guerra comercial, diz secretário

No entanto, afirmou que, ao menos por enquanto, "a tendência de comércio entre os países é inercial: mais do mesmo".

"Aquilo que nós negociamos com os europeus é diferente do que negociamos com os americanos. São [acordos de] naturezas diferentes, não atrapalha nada", disse Troyjo

Ao ser questionado se para fechar o acordo com europeus, o Brasil teria de ter uma relação mais amigável com o meio-ambiente, o secretário afirmou que a resolução já está acertada e que o país quer explorar seus recursos naturais de maneira inteligente e se comprometeu a adotar mecanismos avançados.