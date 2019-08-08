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Comércio Exterior

EUA e China não estão em guerra comercial, diz secretário

Na visão de Marcos Troyjo, o embate seria um esperado acerto entre grandes potências que disputam espaço no comércio internacional

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:52
Marcos Troyjo Crédito: Divulgação
Na avaliação do secretário especial de Comércio Exterior do governo Bolsonaro, Marcos Troyjo, a disputa entre chineses e americanos não pode ser qualificada como uma guerra de proporções globais. O embate seria um esperado acerto entre grandes potências que disputam espaço no comércio internacional.
"Não acho que seja uma guerra comercial, acho que é um ajuste comercial duro. Esse acerto tem de ser feito da mesma maneira com que os porcos espinhos fazem amor -com muito cuidado", afirmou Troyjo durante evento organizado pelo banco BTG Pactual, em São Paulo, nesta quinta-feira (08).
O secretário destacou que o gigante asiático está, aos poucos, ocupando o espaço de maior potência econômica global. Assim, é natural que ele assuma o papel de maior parceiro do Brasil.
No entanto, afirmou que, ao menos por enquanto, "a tendência de comércio entre os países é inercial: mais do mesmo".
Reforçou ainda que o acordo comercial com os Estados Unidos não irá afetar o andamento do pacto fechado com a UE (União Europeia).
"Aquilo que nós negociamos com os europeus é diferente do que negociamos com os americanos. São [acordos de] naturezas diferentes, não atrapalha nada", disse Troyjo
Ao ser questionado se para fechar o acordo com europeus, o Brasil teria de ter uma relação mais amigável com o meio-ambiente, o secretário afirmou que a resolução já está acertada e que o país quer explorar seus recursos naturais de maneira inteligente e se comprometeu a adotar mecanismos avançados.

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