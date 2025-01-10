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EUA anunciam recompensa de US$ 25 milhões pela prisão de Maduro

Posse de Maduro foi ofuscada por recriminações da comunidade internacional e dos líderes da oposição venezuelana.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 jan 2025 às 13:44

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 13:44

Imagem BBC Brasil
Maduro toma posse como presidente da Venezuela sob forte contestação internacional Crédito: Getty Images
Os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de US$ 25 milhões (R$ 152,4 milhões) por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro no dia em que ele tomou posse de um terceiro mandato de seis anos.
A cerimônia de posse foi ofuscada por recriminações da comunidade internacional e dos líderes da oposição venezuelana.
Recompensas também foram oferecidas por informações que levem à prisão e/ou condenação do ministro do Interior, Diosdado Cabello.
Uma nova recompensa de até US$ 15 milhões (R$ 91,4 milhões) para o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, também foi oferecida.
O Reino Unido também emitiu sanções a 15 altos funcionários venezuelanos, incluindo juízes, membros das forças de segurança e oficiais militares.
O governo britânico disse que os alvos das sanções são responsáveis ​​por "minar a democracia, o estado de direito e por violações dos direitos humanos".
O secretário de Relações Exteriores, David Lammy, descreveu o regime de Maduro como "fraudulento".

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