EUA alertam funcionários na China sobre 'sons incomuns'

Consulado americano em Guangzhou Crédito: Divulgação

Um americano que trabalhava no consulado dos EUA na cidade de Guangzhou, no Sul da China, apresentou sensações estranhas como "pressão na cabeça e zumbido" que resultaram em uma leve lesão cerebral, informou a Embaixada dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O incidente levou a representação diplomática a emitir um alerta de saúde para os americanos que vivem no país. Embora o caso tenha semelhanças com problemas de saúde apresentados por funcionários da embaixada americana em Havana em 2017, a representação em Pequim disse que não poderia relacionar os dois episódios.

O funcionário não identificado relatou uma variedade de "sintomas físicos" que datam do final de 2017 a abril deste ano, informou a Embaixada dos EUA em Pequim em um e-mail. Ele foi enviado para os Estados Unidos para avaliação.

"Os resultados clínicos foram compatíveis com lesões cerebrais traumáticas leves (MTBI)", disse a embaixada em comunicado.

Ainda segundo a representação oficial, o Departamento de Estado dos EUA está levando o incidente muito a sério e trabalhando para determinar a causa e o impacto. O governo chinês disse à embaixada que também está investigando e adotando medidas apropriadas.

 Não podemos, neste momento, conectar o caso com o que aconteceu em Havana, mas estamos investigando todas as possibilidades  disse uma autoridade da Embaixada dos EUA.

DIPLOMATAS CUBANOS EXPULSOS

Na quarta-feira, o governo dos EUA emitiu um alerta de saúde para os americanos na China, alertando-os sobre o incidente descrito como "sensações de som e pressão sutis, mas anormais".

"Enquanto estiver na China, se você experimentar algum fenômeno auditivo ou sensorial agudo incomum acompanhado por sons estranhos ou ruídos penetrantes, não tente localizar sua fonte. Em vez disso, vá para um local onde os ruídos não estejam presentes", disse o alerta enviado por e-mail.

Em outubro, o governo dos EUA expulsou 15 diplomatas cubanos dos Estados Unidos, justificando a medida "devido ao fracasso de Cuba em proteger" a equipe da embaixada americana em Havana do que poderiam ter sido "ataques acústicos".