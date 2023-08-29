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80 anos

EUA: 77% dos americanos acham Biden velho demais para ser reeleito

A opinião é compartilhada por pessoas de diferentes faixas etárias, e não apenas pelos mais jovens
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 ago 2023 às 05:40

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 05:40

Uma pesquisa da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research identificou que 77% dos americanos acreditam que o atual presidente dos EUA, Joe Biden, de 80 anos, está velho demais para ser eficiente por mais 4 anos.
Não só 89% dos republicanos disseram isso, como também 69% dos democratas. A opinião é compartilhada por pessoas de diferentes faixas etárias, e não apenas pelos mais jovens - apesar de que democratas mais velhos especificamente manifestaram mais apoio a uma candidatura à reeleição por Biden.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala sobre segurança de fronteira na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala sobre segurança de fronteira na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington Crédito: PATRICK SEMANSKY/AP
Enquanto isso, cerca de metade dos adultos dos EUA dizem que o ex-presidente Donald Trump, de 77 anos, está velho demais para o cargo. Democratas são mais propensos a desqualificar Trump pela idade que os republicanos, pelo levantamento.

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