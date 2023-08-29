EUA: 77% dos americanos acham Biden velho demais para ser reeleito

Uma pesquisa da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research identificou que 77% dos americanos acreditam que o atual presidente dos EUA, Joe Biden, de 80 anos, está velho demais para ser eficiente por mais 4 anos.
Não só 89% dos republicanos disseram isso, como também 69% dos democratas. A opinião é compartilhada por pessoas de diferentes faixas etárias, e não apenas pelos mais jovens - apesar de que democratas mais velhos especificamente manifestaram mais apoio a uma candidatura à reeleição por Biden.
Enquanto isso, cerca de metade dos adultos dos EUA dizem que o ex-presidente Donald Trump, de 77 anos, está velho demais para o cargo. Democratas são mais propensos a desqualificar Trump pela idade que os republicanos, pelo levantamento.