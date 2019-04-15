'Estou triste', diz Macron sobre incêndio na Catedral Notre-Dame

Incêndio na Catedral Notre-Dame Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (15) que o incêndio na Catedral de Notre-Dame atinge toda a população francesa e os católicos. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós se queimar, afirmou o presidente.

No Twitter, Macron lembrou que o templo é um símbolo da nação e do mundo católico. Notre-Dame de Paris em chamas. Emoção de uma nação inteira. Pensado para todos os católicos e para todos os franceses, escreveu Macron.

Construída em 1163, a Catedral de Notre-Dame de Paris (em português, Nossa Senhora de Paris) é uma das mais antigas em estilo gótico na França. Localizada na pequena Ilha de la Cité na capital francesa, cercada pelo Rio Sena.

Em 1831, Victor Hugo escreveu o romance Notre-Dame de Paris, tendo como base a catedral durante a Idade Média e contando a história do corcunda Quasímodo, que se apaixona pela cigana Esmeralda. A ilustração poética do monumento abre portas a uma nova vontade de conhecimento da arquitetura do passado e, principalmente, da Catedral de Notre-Dame de Paris.

O edifício tem 127 metros de comprimento, 48 de largura e 35 de altura. Reúne na parte mais alta abóbadas e dá o primeiro passo na construção colossal do gótico. Os sinos da torre norte, instalados desde 1856, badalam a cada 15 minutos ou em eventos históricos, como no fim da Primeira Guerra Mundial ou na libertação de Paris em 1944.

Mais recentemente, os sinos tocaram em honra às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Em 2012 eles foram derretidos e substituídos por nove novos sinos. A iniciativa foi tomada porque os sinos perderam o tom devido ao desgaste do cobre.

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